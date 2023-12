Luft-100er in der Steiermark bleibt einzementiert

Die Abschaffung des Luft-Hunderters ist der FPÖ größtes Anliegen. Eine aktuelle Anfragebeantwortung aus dem Büro der zuständigen SPÖ-Umweltschutzlandesrätin Ursula Lackner, in der sie - so die Kernaussage - am aktuellen Kurs festhält, lässt die Freiheitlichen nun abermals schäumen: „Wir fordern ein Aus der Geschwindigkeitsbeschränkung nach Vorbild Salzburg. Die steirischen Pendler brauchen angesichts der schwarz-grünen Belastungswelle dringend Unterstützung“, wettert Abgeordneter Stefan Hermann. Lackner ruft er dazu auf, eine „seriöse Studie“ in Auftrag zu geben.