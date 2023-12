Neusiedler See ist auf Stand vom heurigen Juni

Auch die Leitha ist derzeit bestens gefüllt. An manchen Stellen zwischen Zurndorf und Gattendorf tritt sie sogar über die Ufer. Und sogar der Zicksee in St. Andrä zeigt wieder ein paar Wasserstellen. Für ihn müsste allerdings noch viel mehr Wasser her. Aber vielleicht wird das ja was? Auf der Facebook-Seite „Bootsbesitzer am Neusiedler See“ gibt es nämlich eine Statistik, die von sieben fetten und sieben mageren Wasserjahren spricht. Glaubt man diese, müssten 2024 wieder fette Jahre beginnen...