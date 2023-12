So blicken die Österreicher auf das liebe Geld

Wie geht es den Österreichern in finanzieller Hinsicht? Wie beurteilen sie die wirtschaftliche Lage? Und geht es sich noch aus, monatlich Geld in das Sparschwein zu stecken? Diese und andere Fragen stellte das Marktforschungsunternehmen Ipsos in einer Umfrage 1500 Personen in allen neun Bundesländer. Die spannenden Ergebnisse des „Consumer Confidence Barometer“ fasst die „Krone“ zusammen.