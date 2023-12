27. Pleite in Serie - Negativrekord für Detroit

Die bisherige Negativ-Bestmarke in einer Spielzeit hatten die Cleveland Cavaliers 2010/11 und die 76ers 2013/14 fixiert. Die Detroit-Fans haben die Geduld mit ihrem seit Ende Oktober sieglosem Team schon längst verloren. „Sell the team“ (Verkauft das Team), wurde in der Little Caesars Arena skandiert. Pistons-Coach Monty Williams zeigte Verständnis dafür und sparte auch nicht mit Selbstkritik: „Niemand möchte, dass so etwas mit ihm verbunden wird. Es liegt wahrscheinlich mehr an mir als an allem anderen.“