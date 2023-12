Königliches Jubiläum: 70 Jahre Sternsingen

Um den Jahreswechsel 1954/ 1955 beleben die Kinder der Katholischen Jungschar einen alten Brauch: Sie verkünden die weihnachtliche Frohbotschaft, bringen den Segen in die Häuser und bitten um Unterstützung für Notleidende. 42.387 Schilling, also umgerechnet 3080 Euro) kommen zusammen. Damit werden drei Motorräder für das Team von Pater Michael in Uganda gekauft.