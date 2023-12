Schnee-Chaos, Brände im Haus und Überflutungen

Kochtopf in Flammen

Feueralarm gab es am Heiligen Abend gegen 19 Uhr in Oberwart. In der Wohnung einer Frau gerieten ein Kochtopf und eine Pfanne mit Öl in Brand. Ein Atemschutztrupp rettete die Verletzte vor dem tödlichen Qualm. Ärzte im Spital versorgten die Patientin. Auch ihr Hund ist geborgen und in Sicherheit gebracht worden.