Ukraine bekommt Autos von lettischen Alkolenkern

Luftangriffe in der Weihnachtsnacht

Die Flugabwehr in Kiew teilte am Montag mit, dass das Land auch in der Weihnachtsnacht mit Drohnen und Raketen angegriffen worden sei. Viele habe man abschießen können. Die meisten Drohnenangriffe soll es im Raum Odessa am Schwarzen Meer gegeben haben. Trümmer der abgeschossenen Drohnen verursachten Schäden an der Hafen-Infrastruktur und an einem ungenutzten Verwaltungsgebäude sowie an Lagerräumen. Verletzte dürfte es nicht gegeben haben.