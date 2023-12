Mann (69) drohte Frau, ihren Hund abzustechen

Brutale Szenen dürften sich am Sonntagvormittag in einem Park in Innsbruck abgespielt haben! Ein Einheimischer fühlte sich wohl durch den Hund einer Spaziergängerin (37) so bedroht, dass er wild mit einem Klappmesser herumfuchtelte. Die Polizei stellte nicht nur das Messer bei ihm sicher.