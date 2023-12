Weniger als jeder Zehnte ist gegen Grippe geimpft

4000 Todesfälle in vergangener Saison

Die Grippe-Welle wird von Jänner bis März erwartet. In der vergangenen Saison starben laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) etwa 4000 Menschen an der Grippe, darunter auch mehrere Kinder. Die Impfung ist vor allem für ältere Menschen, Schwangere und Kinder empfohlen.