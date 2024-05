ÖFB-Boss: „Unser erster Ansprechpartner ist Wien“

Vorweg: Überrascht waren sie alle ob der Forderung Drexlers. Der steirische Landeschef wollte Schwung in die Stadion-Debatte bringen. Mission erfüllt. Wenngleich ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer die Erwartungen gleich ein bisschen bremst. „Grundsätzlich sehen wir jede Form der Entwicklung in der Sport-Infrastruktur positiv, interessant sind hier auch immer Machbarkeitsstudien. Wie kann sich das darstellen, wie sieht es mit der Erreichbarkeit aus? Der Herr Landeshauptmann hat ja den Raum Unterpremstätten ins Spiel gebracht. Von welchem Einzugsgebiet reden wir hier? In Wien mit dem Happel-Stadion sprechen wir von rund zwei Millionen Menschen.“