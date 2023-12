Corona-Zahlen gehen zurück, aber Influenza steigt

Weihnachts-Appell

In Zusammenhang mit dem Coronavirus war zuletzt von der bisher höchsten Welle in Österreich seit Beginn der Abwasseranalysen die Rede. Diese habe mittlerweile jedoch ihre Spitze überschritten, wie der Molekularbiologe Ulrich Elling am Mittwoch erklärte. Er mahnte aber gleichzeitig Vorsicht ein: „Noch zirkuliert extrem viel Virus und noch kann man sich sehr leicht anstecken.“ Der Experte riet gerade vor den Weihnachtsfeierlichkeiten, die Kontakte im Vorfeld zu reduzieren und vor den Treffen einen Antigen-Test durchzuführen.