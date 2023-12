Auch am Samstag in Salzburg starker Sturm erwartet

Bereits von Donnerstag auf Freitag kam es in Salzburg - vor allem im Flachgau - zu starkem Sturm. Die Feuerwehren waren bei zahlreichen Einsätzen. Auch am Weihnachtswochenende ist kein Besserung in Sicht. Das Land Salzburg gab für Samstag eine Sturmwarnung aus. Am Heiligen Abend soll sich das Wetter laut aktuellen Prognosen wieder beruhigen.