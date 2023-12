Siege für Top-Duo Klosterneuburg und Traiskirchen

Klosterneuburg ging schnell mit 10:2 in Führung und geriet danach nie wieder in Gefahr. Traiskirchen hatte in Eisenstadt 14 Minuten zu kämpfen, ehe der Favorit davonzog und letztlich ebenso souverän gewann. Gmunden ging mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Schlussminute, Trey Moses und Toni Blazan warfen die Swans aber mit sechs Punkten zum Sieg.