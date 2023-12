Weihnachten 2023: Gummistiefel statt Skischuhe

Unbeständig und windig

Der Fachmann hat keine guten Nachrichten: „Es gibt keine einzige Gegend in Oberösterreich, wo das Wetter halbwegs gut ist“, erklärt er im Gespräch mit der „Krone“. Zwar beruhigt sich die Lage im Laufe des 24. Dezembers, es bleibt aber unbeständig und vor allem lebhaft windig. Wer also das Friedenslicht nach Hause bringen will, der sollte eine windsichere Laterne zur Hand haben, sonst ist die Flamme schneller erloschen, als man „Friede sei mit dir“ sagen kann.