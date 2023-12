Kältewelle in China bricht mehrere Rekorde

Nach der Hitzewelle im Sommer sorgt nun eine Kältewelle in China für einen neuen Rekord: Allein am Donnerstagmorgen registrierte der staatliche Wetterdienst an mehr als 20 Messstationen historische Minustemperaturen. In Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mongolei, wurde mit minus 29,1 Grad Celsius sogar ein knapp 70 Jahre alter Rekord gebrochen.