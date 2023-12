Grindavik: Menschen dürfen tagsüber in ihre Häuser

Heftige vulkanische Explosion am Montag

In den Morgenstunden fuhren erste Autos zurück in den Ort, wie der isländische Rundfunksender RÚV berichtete. Kinder sollten laut Polizei nicht mitgebracht werden. In der Nähe von Grindavík war es am späten Montagabend zu einer heftigen vulkanischen Eruption gekommen - der vierten innerhalb von drei Jahren.