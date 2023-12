NATO: Eismeerfront an russischer Grenze

Auch damals war es eine scheinbar zwingende Bündnis-Logik, die die Großmächte in den Krieg schlittern ließ. Und wenn heute die deutsche Bundeswehr 50.000 Mann in Litauen stationiert und die U.S. Army 15 Stützpunkte in Finnland errichtet, dürfte sich der Kreml-Herr eingekreist fühlen - so wie seinerzeit Kaiser Wilhelm in Berlin.