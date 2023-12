9 Steirer auf der Route 66

Die Kulturschocks auf dieser Abenteuerreise könnten größer nicht gewesen sein. Ausgangspunkt war nämlich Las Vegas – eine Stadt, die sich mit keiner anderen auf dieser Welt vergleichen lässt. Wo Dimensionen abgeschafft sind und Geld sowieso. Wo es überall tscheppert und klescht und leuchtet, die Farben so schrill sind wie die Musik laut. In der es in Casinos nicht einmal Uhren gibt, damit die Leute Zeit und Raum vergessen, wenn sie die Automaten füttern. Die Wüsten-Stadt mit einem Elvis an jeder Ecke und Marilyn Monroes, die ihre Röcke lüpfen. Eine umwerfende Stadt der Gigantomanie, die man nicht einmal dann fassen kann, wenn man mittendrin ist.