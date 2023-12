„Eltern-Einkommen soll nicht entscheidend sein“

Beim vorweihnachtlichen Ministerrat am Mittwoch hat die Regierung einen Aktionsplan gegen Kinderarmut verabschiedet. Wie Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) mitteilten, wurden über 600 Projekte und Maßnahmen verabschiedet. So soll etwa allen Kindern in Österreich in der Schule eine kostenlose, warme Mahlzeit täglich erhalten.