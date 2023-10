„Kinderarmut in Österreich grob fahrlässig!“

Armut in Österreich müsse man auch an Österreich messen, sagt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien im krone.tv-Talk. „Wir reden nicht von Armut in der Welt, in einem Land wie Afrika oder Asien, da, wo sozusagen bekanntermaßen auch Dritte-Welt-Länder sind.“ In Österreich sei jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Im Europa-Vergleich sei man laut neuester Erkenntnisse hierzulande schlecht unterwegs.