Infinite Machine P1: Das ist der Cybertruck-Roller

Den E-Roller will Infinite Machine zunächst in einer Charge von 1000 Exemplaren für den US-Markt produzieren. Die Preise starten bei 10.000 Dollar, umgerechnet rund 9.300 Euro. Die Auslieferung des in China produzierten P1 ist innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate geplant. Später soll das Modell auch nach Europa kommen.