Für Täterinnen klickten zufällig die Handschellen

Drei Taschendiebinnen aus Kroatien trieben von März bis Dezember in diesem Jahr ihr Unwesen in der Stadt Salzburg. Zumindest elf Taten können dem Trio - die Frauen sind zwischen 17 und 26 Jahre alt - zugeschrieben werden. Dadurch kam es zu einem Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Am Montag klickten für zwei von ihnen dann die Handschellen...