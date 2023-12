FPÖ fordert Abschüsse: „70 Wölfe sind genug!“

Schweden als Vorbild

Mit FPÖ-Jagdsprecher Hubert Keyl und Gerhard Fallent vom Verein Wolfstopp fordert Schnabel einen strikten Wolfsmanagementplan. Vorbild sollte Schweden sein: „Dort hat man sich auf maximal 400 Wölfe geeinigt und wolfsfreie Zonen im Land festgelegt“, erklärt Fallent. In Österreich sei demnach Platz für 70 Isegrims, Lebensraum für sie gebe es in Nationalparks und am Truppenübungsplatz Allentsteig. Für diese Höchstzahl wären Abschüsse nötig – denn Fallent schätzt die österreichweite Population auf 200 Wölfe, in Niederösterreich seien es 50.