Kranke Hamster verkauft: Nach wenigen Stunden tot

Da der Handel mit Kleintieren fast genauso boomt wie jener für Billigwelpen, erleiden Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und Co. oft ein schlimmes Schicksal, werden in Massenzuchtanstalten produziert – gezüchtet wäre das falsche Wort. Das musste auch jene Familie erfahren, die in gutem Glauben einen Hamster gekauft hatte, der wenige Tage später tot im Käfig lag. Und es war leider kein trauriger Zufall – auch der zweite Hamster starb gleich am nächsten Tag.