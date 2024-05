Wie Boeing-Krise Passagiere und Luftfahrt trifft

Abstürze und dauernde Qualitätsproblemen bringen den Flugzeughersteller Boeing in Turbulenzen und könnten Milliarden kosten. Ein Strafverfahren in den USA droht. Passagiere fürchten sich davor, in die Pannen-Flieger einzusteigen - die „Krone“ hat mit einem Luftfahrtexperten gesprochen.