Ist ein Wolf schuld an Schaf-Riss im Waldviertel?

Familie Pilz ist fassungslos: Denn was sie Samstagmorgen am Bio-Bauernhof in Rammelhof erblickten, lässt den Nebenerwerbsbauern das Blut in den Adern gefrieren. Rund fünfzehn Meter vom Stall entfernt lag ein ein Mutterschaf blutüberströmt in der Wiese. Tot, wie sich auch aufgrund der zahlreichen Verletzungen schnell herausstellte. Doch damit nicht genug: Ein weiteres Schaf sowie zwei Lämmer waren ebenfalls schwer verletzt. „Die Schafe wurden offensichtlich nicht gefressen, sondern nur getötet“, erklärt Hans Pilz im Gespräch mit der „Krone“.