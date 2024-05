„Wenn es jemand zu EURO schafft, ist es der Alex!“

Zwei Fußballer, die in der Mozartstadt zu besten Freunden wurden. „Ab 2011 gab es in der Bullen-Akademie keinen einzigen Tag, an dem wir nichts gemeinsam unternommen hatten“, erinnert sich Christopher Ruprecht gerne zurück. Mit ÖFB- und Salzburg-Torhüter Alexander Schlager geht „Rupi“ nach wie vor durch dick und dünn.