EU-Chefin will „Wolfsjäger“ von der Leine lassen

Das gemeinsame „Aufheulen“ gegen den Wolf könnte nicht zuletzt damit begründet sein, dass von der Leyen selbst im Vorjahr Geschädigte eines Problemwolfs in Deutschland wurde: In ihrem Anwesen im niedersächsischen Burrdorf-Beinhorn wurde in der Nacht auf den 1. September ihr 30 Jahre altes Pony „Dolly“ gerissen, was die ansonsten als sehr taff geltende Politikerin doch mitnahm.