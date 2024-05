Latein, Griechisch: Zentralmatura geht ins Finale

Zwei Wochen nach dem Start geht die Zentralmatura 2024 am Donnerstag ins Finale. Ernst wird es dabei jedoch lediglich für einen kleinen Teil der rund 41.300 Maturanten: Nur rund 2300 Jugendliche schreiben ihre Klausur in Latein. In Altgriechisch wurden laut Bildungsministerium gar bloß 22 Aufgabenhefte bestellt.