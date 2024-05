Neuer Rekordtransfer? BVB an PSG-Stürmer dran

In Paris will man von einem vorzeitigen Abschied aber nichts wissen. Vielmehr sieht man auf den 25-Jährigen in der kommenden Saison größere Verantwortung zukommen. Ob der BVB Chancen hat, dem Spieler einen Wechsel dennoch schmackhaft zu machen, bleibt abzuwarten. Als Alternative hat man beim BVB offenbar Serhou Guirassy vom VFB Stuttgart ausgemacht.