Alles und jeder braucht eine zweite Chance

Auch in Neusiedl am See gibt es seit dem Vorjahr einen Gabarage-Shop. 26 Jugendliche wurden hier in den vergangenen 12 Monaten von vier Mitarbeitern betreut. Die jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren werden vom AMS, Rettet das Kind oder dem psychosozialen Dienst vermittelt. Sie bekommen durch die Mitarbeiter nicht nur eine Tagesstruktur vermittelt, sie lernen außerdem sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Geht alles gut, werden sie innerhalb oder nach eineinhalb Jahren in den richtigen Arbeitsmarkt vermittelt.