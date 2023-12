Peinliche Planungs-Panne sorgt für Kopfschütteln

Für helle Aufregung zwischen Bad Aussee und Graz sorgte die gestrige „Krone“-Story zum neuen Ungemach, das dem Leitspital Liezen droht: Das Zentralkrankenhaus in Stainach-Pürgg, das die Kliniken in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee ablöst, soll in einer strengen Denkmalschutz-Zone errichtet werden. Die Bürgerinitiative „Biss“ war über den gravierenden Fehler gestolpert: „Der Gebäudekomplex ragt 23 Meter in eine Sichtzone um die Kirche Niederhofen, die allerdings keinesfalls bebaut werden darf“, erklärt Techniker Michael Pretzler.