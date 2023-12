18. Weltcup-Sieg in Folge! Lohn: zwei Kilo Käse

Trainer Manfred Widauer, der zuvor den Schweizer Skistar Beat Feuz betreut hatte, strahlte: „Es war alles perfekt organisiert, die Piste war in einem Top-Zustand. Besser geht es eigentlich fast nicht mehr. Mit der Leistung meiner Athleten bin ich sehr zufrieden. Dass Johannes den Ton angibt, wissen wir ja schon von letzter Saison. Ich bin sehr froh, dass er dieses Jahr mit dem neuen Guide gleich wieder so reingefunden hat. Die Leistung von Nico freut mich ebenso riesig, gleich im zweiten Rennen der Saison sein bestes Ergebnis in einer Abfahrt. Man sieht, dass wir im Vorfeld richtig gut gearbeitet haben. Ich hoffe, dass wir den Schwung nun in die Heimrennen mitnehmen können.“