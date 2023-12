Feuerwehrmann aus OÖ verlor bei Brand sein Leben

Während sich am nahen Hochficht die Skifahrer vergnügten, ereignete sich am Sonntag auf einem Bauernhof in Klaffer eine Tragödie. Der Vater und ein Freund sahen bei der Wohnung am elterlichen Hof nach, weil der 33-Jährige das Telefon nicht abhob und bemerkten, dass es gebrannt hatte.