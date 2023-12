Erstickter Jungbauer erst nach Stunden gefunden

An Rauchgasvergiftung verstorben?

In der Wohneinheit, am Bauernhof lebt auch noch der Vater in einer eigenen Wohnung, lag die Leiche des 33-Jährigen. Er dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein, vermutlich schon Stunden vor der Entdeckung. Das Feuer war schon von selbst erloschen, das Opfer schon geborgen - der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Bauarbeiters feststellen.