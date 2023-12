Gewaltfantasien bei Kerzenschein

Die traditionelle Gereiztheit in der Vorweihnachtszeit schlägt heuer besonders stark durch. Aber vielleicht war das seit jeher schon so? Oder viele von uns sind einfach empfindlicher geworden. Das wäre dann gar keine schlechte Nachricht in diesem an schlechten Nachrichten nicht armen Jahr. Möglicherweise finden doch einige zur Besinnung, mehr Verständnis für die Bedürfnisse und Anliegen anderer Menschen aufzubringen.