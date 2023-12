Persönlicher Kontakt statt online & digitale Infos

Unsere LED-Walls liefern gestochen scharfe Bilder, dynamische Inhalte und die Möglichkeit, Werbebotschaften quasi in Echtzeit zu aktualisieren“, erklärt Andreas Lanner, der Geschäftsführer von „monitorwerbung Kärnten“. „Wir leisten auch einen direkten Beitrag zum Umweltschutz, weil unsere digitalen Außenwerbungsflächen zu 95 Prozent mit heimischem Ökostrom betrieben werden.“ Das Familienunternehmen aus Hermagor vermarktet in Kärnten und Osttirol insgesamt 350 digitale Werbeflächen, davon sind 20 großformatige LED-Walls. Mit der Modernisierung der Flächen für rund 800.000 Euro wurde das kärntenweite Netzwerk in Österreich sogar zum technologischen Vorreiter bei digitaler Außenwerbung.