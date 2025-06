Scharfe Kontrollen, damit Wohnbauskandale aufhören

Das Wohnbauressort in Klagenfurt ist gefürchtet. Erst führte es Vizebürgermeister Lojze Dolinar, nach dessen Abgang bewirkte Alexander Kastner viel Gutes. Jetzt folgte Patrick Jonke nach. „Jahrelang gab es Schlampereien, Scheinrechnungen, zigtausende Euro wurden bezahlt, obwohl es nicht einmal eine Leistung dafür gab“, so die Vorwürfe. 40 Gemeindewohnungen sind, wie berichtet, über Jahre aus dem System „verschwunden“ und wurden damit dem Markt entzogen. Am 11. Juni startet der Prozess am Bezirksgericht. Die Schadenssumme übersteigt fünf Millionen Euro, so könnte sich sogar die Korruptions-Staatsanwaltschaft einschalten.