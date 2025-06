Welcher frühere Topstar war denn hier in Salzburg?

Oktoberfest immer parallel zum Ryder Cup

Kann Haas sich vorstellen, heuer den Ryder Cup in New York live vor Ort anzuschauen: „Ich möchte unbedingt einmal einen Ryder Cup erleben, aber lieber in Europa als in den USA.“ Lachender Nachsatz: „Der Ryder Cup findet immer parallel zum Oktoberfest statt. Zu dieser Zeit ist es in München auch sehr schön, kommen auch immer gerne Freunde.“