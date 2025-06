Verpasster Titel lässt die Jungbullen zittern

Salzburgs U18 war nach fünf Meistertiteln in Folge heuer nicht die beste österreichische Mannschaft. Trotz eines Sieges am letzten Spieltag gegen die AKA Vorarlberg reichte es nicht für den Meisterteller. Das von Florens Koch trainierte Team musste sich in der Jugendliga den Wiener Klubs Rapid und Austria (mit einem Zähler Vorsprung auf Rapid Meister) geschlagen geben und wurde nur Dritter. Dieser Fakt enttäuscht Akademieleiter Manfred Pamminger zwar. Weltuntergang sei es dennoch keiner: „Am Ende kann man es immer besser machen. Dass aus einer Zwei-Millionenstadt wie Wien auch mal Rapid oder die Austria das hinbringt, ist auch nicht unmöglich.“