51,60! Gogl-Walli starke Zweite in Rovereto

Die großartige Form von Susanne Gogl-Walli hält weiter an! Nach ihrem sechsten Platz in der Diamond League in Doha (51,91) und dem sensationellen Sieg in Chorzów (50,91) lief sie auch beim 61. Palio Città della Quercia in Rovereto bei nicht idealen Bedingungen in starken 51,60 auf den zweiten Platz.