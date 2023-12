Emissionsfreie Scooter liefern künftig Pakete aus

Alle 100 Meter soll es Boxen geben

„Paketboxen gehören zur urbanen Infrastruktur der Zukunft. Als Stadtplanungsreferentin werde ich darauf achten, dass sich diese Boxen in bestehende Strukturen, wie Wartehäuschen und Bestandsgebäude, gut integrieren und so nahtlos in das Stadtbild einfügen werden“, verspricht Mochar. In Klagenfurt entsteht ein dichtes Netz an Paketkästen in durchschnittlich weniger als 100 Meter Entfernung zu jeder Wohnadresse.