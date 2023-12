Koralmbahn: Die Jungfernfahrt am ersten Teilstück

Das Jahrhundertprojekt Koralmbahn biegt langsam in die Zielgerade. Während im Tunnel unter der Koralm noch fleißig gearbeitet wird, konnte am Donnerstag bereits der erste fertiggestellte Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitstrasse offiziell in Betrieb genommen werden. Hunderte begaben sich im Cityjet auf Jungfernfahrt über 53 Kilometer von Klagenfurt nach St. Paul im Lavanttal. Und die dauerte exakt 26 Minuten!