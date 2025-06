Bei Meisterfeier ging plötzlich das Licht aus

Dieses Mal ist es im Studio ein klein wenig anders. Berichtet Velden Trainer Marcel Kuster, was nach dem Schlusspfiff – und dem 4:1 Heimsieg über Wolfsberg – noch so in und rund um die Waldarena in Velden passierte.

Einen Überblick verschaffen wir uns, wenn es um das ÖFB-Cup-Ticket geht und dass es einen fixen Absteiger aus der Kärntner Liga schon vor dem letzten Spieltag gibt.