Genervte Nachbarn zeigen „Schnitzelgestank“ an

Schnitzelgeruch, wo gar kein Schnitzel ist

„Ich werde wegen Vergehen angezeigt, die es gar nicht gibt“, so der Wirt. Erst kürzlich sei wieder ein Herr von der Behörde inkognito bei ihm zu Gast gewesen, der sich die Speisekarte ganz genau angesehen hat. Erst als er sah, was alles an Essen serviert wird, gab er sich zu erkennen: „Bei Ihnen gibt es ja gar keine Schnitzel“. Denn dieses und anderes gebackene Speisen darf Taufratzhofer gar nicht anbieten.