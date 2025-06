„Long-Covid-Patient“ als Schiedsrichter voll aktiv

Herr B. hat es in den vergangenen Tagen zu beachtlicher medialer Berühmtheit gebracht. Unter anderem hat er den „Vorarlberger Nachrichten“ seine Not geklagt: Er leide an Long Covid und ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom), an einen normalen Alltag sei nicht mehr zu denken.