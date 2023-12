US-Zerstörer schießt 14 Drohnen aus dem Jemen ab

In Deutschland forderte der Verband deutscher Reeder (VDR) ein internationales militärisches Bündnis zum Schutz der zivilen Schifffahrt im Roten Meer - unter Einbeziehung der Deutschen Bundeswehr. „Es wäre angemessen, wenn Deutschland sich entsprechend auch beteiligen würde“, sagte Verbandspräsident Martin Kröger am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Die USA, Frankreich und England seien bereits mit Militärschiffen in der Region präsent, so Kröger. Er äußerte sich, nachdem das deutsche Verteidigungsministerium bekannt gegeben hatte, auf Bitten der USA einen Marineeinsatz in der Region zu prüfen.