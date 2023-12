Gute Laune im barocken Paris im Festspielhaus

Adolphe Adams „Postillon von Lonjumeau“ wurde nach seiner Uraufführung 1836 in Paris zu einem internationalen Kassenschlager. Mit über 50 „opéra-comiques“ galt Adolphe Adam als der bedeutendste Komponist dieser Gattung im Frankreich zwischen den beiden Kaiserreichen. „Mein einziges Ziel ist es“, so betonte er, „Musik zu schreiben, die klar ist, leicht verständlich und unterhaltsam für das Publikum.“ Das scheint ihm gelungen zu sein. Auch wenn seine Opern weitgehend in Vergessenheit geraten sind, seine Melodien sind es nicht. So wurde etwa das Postillonlied „Freunde, vernehmet die Geschichte“ mit dem „hohen D“ zu einer Paradenummer für Tenöre.