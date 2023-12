Es geht um die Freude, nicht um die Konfession

Wenn die Glocken der Kirche Sankt Sebastian in Hard am Christtag um 10 Uhr zum Hochamt rufen, so schlägt bei Chorleiterin Renate Hartlmayr-Jenni das Herz höher. Für sie ist Weihnachten eine besondere und überaus intensive Zeit. Daher feiert sie ihr ganz persönliches Christfest auch erst am 7. Jänner - genauso wie die Orthodoxe Kirche.