Jury-Entscheidung sorgt für Riesenwirbel vor Start

Weltmeister kommt zu Sturz

„Der Kurs ist viel zu eng - und das ab der ersten Kurve bis ins Ziel. Das findet keiner super und ist auch nicht cool für den Sport“, fand auch der niederösterreichische Weltmeister Jakob Dusek klare Worte. Dem amtierenden Weltmeister wäre in seinem Lauf am Freitag ein „Gedränge“ mit dem US-Amerikaner Theodore McLemore fast zum Verhängnis geworden. „Nach einem Kontakt sind wir beide gestürzt. Ich bin zum Glück schneller wieder auf den Beinen gewesen und noch als Dritter ins Ziel gefahren. Ich wäre aber draußen gewesen, wenn der Italiener Devin Castello keinen Torfehler gemacht hätte“, so Dusek.